طالبان يبتكران روبوتاً لتنظيف الألواح الشمسية

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وضم فريق المشروع في عضويته الطالبان أحمد فايز أحمد محمد، وأحمد علي زايد عوضة، فيما أشرف على أعمالهما الدكتور محمد صلاح الدين محمد سليمان، بمتابعة من عميد الكلية الدكتور مصلح الحارثي.
وتكمن أهمية الابتكار في أن إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية (الفولتي ضوئية) يتأثر سلباً وبشدة تحت الظروف البيئية كالغبار والأتربة، ولذا أتم فريق المشروع بناء وتطوير نظام روبوتي ذكي لحل مشكلة تراكم الأتربة على أسطح الألواح الشمسية، مع مراعاة التكلفة والمحافظة على الأداء العالي للنظام.
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