شكرا لقرائتكم خبر عن شغف القيادة يقود كبار السن إلى "كلاسيكية بريدة" والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت فعاليات مهرجان السيارات الكلاسيكية الثالث ببريدة ، المئات من كبار السن والشباب من الجنسين ، حيث كان لفعالية ( تجربة السيارات الكلاسيكية ) وقع مختلف ومحاكاة للماضي الجميل بكل أبعاده .

وأوضح المشرف على الفعالية فيصل العقيلي أن الإقبال على قيادة السيارات القديمة كبير جداً ، مشيراً إلى أن الفعالية تعد الأولى من نوعها بمنطقة القصيم ، لافتاً النظر إلى أن كبار السن يأتون في مقدمة الزوار لخوض تجربة القيادة ثم يأتي بعد ذلك الشباب من الجنسين .

وبين العقيلي أن تجربة القيادة تشمل سيارة بوقاتي موديل ١٩٦٠م ، وفورد موديل ١٩٦٥م ، ونيسان زد موديل ١٩٨٠م وعدد من السيارات الأخرى التي قد يطلبها الزوار وتكون متاحة ، مؤكداً أنه تم وضع سعر مناسب لتجربة ممارسة القيادة ، ولتكون الفعالية أكثر ضبطاً وتنظيماً