أمجد طه: لهذه الأسباب تركيا تعتقل الخليجيين !

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، أن هناك مجلس تعاون استخباراتي بين نظامي تركيا وقطر، ومن مهامه استهداف السائح الخليجي وخاصة أبناء السعودية والإمارات لتجنيدهم مع الإرهاب ضد أوطانهم أو التجسس عليهم وافتعال قصص واتهامات لابتزازهم.

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وقال أمجد طه: إن تركيا تعتقل الخليجيين، وهذه بداية ستشمل سرقة ملكية بيوت وشركات عربية في تركيا، حيث بدأت تركيا في عمليات الاعتقال بعد أن استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفدًا من أكراد تعاديهم تركيا ووصفهم بالأبطال وأكد دعم فرنسا لهم.

وشدد طه على أن نظام تركيا مثل نظام إيران عندما يخسر معارك الداخل ينقل المعركة للخارج ويفتعل الأزمات، وكما خسرت طهران الداخل والخارج سيخسر أردوغان كذلك، مدللًا على قوله بهزيمته في الانتخابات البلدية وانهيار اقتصاده.

ورأى طه أن تركيا تعتقل الخليجيين لإيجاد أزمة تحصد منها شيئًا، متعجبًا من الذين يسافرون إلى تركيا: لماذا تسافر لبلد يعتبرك عدوًّا ويدعم كل إرهابي يستهدف وطنك؟!