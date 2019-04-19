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أمطار وبرد مع غبار حتى الصباح
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار، اليوم الجمعة، حتى صباح يوم غد السبت متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة.
وأوضح الحصني أن الحالة يصحبها حبات من البرد على أجزاء من جنوب منطقة الرياض وعلى الباحة وعسير ونجران وجنوب الطائف والربع الخالي والشرقية، بالإضافة إلى رياح مثيرة للغبار على منطقة المدينة المنورة والشمالية.
وكانت هيئة الأرصاد توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اليوم الجمعة، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وغرب المملكة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات نجران، وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى الطائف.
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