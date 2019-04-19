مصلى هيئة الأمر بالمعروف المتنقل يبدأ نشاطاته بمنتزهات الرياض

جدة - عمرو شويل بدأ «المصلى المتنقل لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» نشاطاته في المنتزهات والأماكن العامة بمدينة الرياض, وذلك ضمن خطة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض التي تستهدف الأسواق والحدائق والمنتزهات خلال موسم الصيف الحالي.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين أن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وبتوجيه من معالي الرئيس العام ا.د .عبدالرحمن بن عبد الله السند حفظه الله تسعى للمساهمة لتقديم كل ما يساعد المواطن والمقيم على راحته أثناء تجوله وتسوقه وتوفير احتياجاته من تهيئة المصلى في الأسواق والمنتزهات وغيرها من الأماكن وذلك لأداء الصلوات المفروضة.

وأكد فضيلته أن «المصلى المتنقل» مجهز من قبل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأحدث التقنيات الحديثة ويحتوي على فرش فاخر ، وخزان ماء للوضوء، ومكبرات متحركة للصوت، وكشافات ضوئية، ومهيأ للتنقل في جميع الأماكن.