نتائج التحصيلي قياس 1440 : طريقة استعلام نتيجة اختبار التحصيل الدراسي

يعلن قياس نتائج التحصيلي 1440 عبر بوابة قياس للنتائج الإلكترونية،بعد أن أنهى طلاب الثانوية العامة من الفئات المستهدفة اختبار التحصيل الدراسي 1440 الفترة الاولى منذ الثاني من شهر شعبان الجاري، و قريباً سيعقد اختبار التحصيلي الفترة الثانية بداية شهر رمضان، وما بين تلك المواعيد بدأت حالة من الترقب للتعرف على نتيجة قياس تحصيلي للعام الدراسي الجاري، قبل خوض اختبار الفترة الثانية والتي ستعقب انتهاء الاختبارات الدراسية لنهاية العام الدراسي الجاري.

اختبار التحصيل الدراسي يعد من الاختبارات الهامة لطلاب الثانوية العامة، وتدخل نتائجه بجانب نتائج اختبار القدرات العامة ونتائج امتحانات الثانوية العامة، في مفاضلة القبول الجامعي للكليات والمعاهد، عبر حساب نسبة الموزون للقبول، وبالتالي يحرص الطلاب وأولياء أمورهم على متابعة نتائج التحصيلي من قياس حين صدورها، واستخراج الدرجات والتقديرات.

موعد استعلام نتائج التحصيلي قياس 1440

تعلن نتائج اختبارات قياس الورقية القدرات أو التحصيلي في مدة أقصاها شهر من تاريخ إجراء الاختبار، ووفق موعد إجراء اختبار التحصيل الدراسي الفترة الأولى، فمن المنتظر ان تعلن نتائج التحصيلي قياس 1440 نهاية شهر شعبان الجاري أو مطلع شهر رمضان المقبل بمشيئة الله، فور الانتهاء من عمليات الفرز والتصحيح والمراجعة الإلكترونية للإجابات والنتائج، وسيصدر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بيان يوضح فيه موعد ظهور نتيجة اختبار التحصيلي الفترة الاولى قبل موعد الظهور ببضع أيام.

موقع قياس للنتائج

رابط استعلام عن نتيجة اختبار قياس التحصيلي الفترة الاولى والفترة الثانية من خلال بوابة قياس الإلكترونية للنتائج بالسجل المدني أو بتسجيل الدخول من خلال بيانات المستخدم التي تم تفعيلها خلال فترة فتح ملف قياس، ويمكن الإتصال على رقم قياس الموحد 920033555 للمزيد من عمليات الاستفسار.

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