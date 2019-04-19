حرس الحدود يُخلي راكبة فرنسية تعرضت ساقها للكسر على متن سفينة إيطالية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أخلى حرس الحدود السعودي راكبة فرنسية تعرضت ساقها للكسر على متن سفينة سياحية إيطالية في البحر الأحمر. أخلى حرس الحدود السعودي راكبة فرنسية تعرضت ساقها للكسر على متن سفينة سياحية إيطالية في البحر الأحمر. جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لحرس الحدود بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم (الجمعة).



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