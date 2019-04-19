شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 1500 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1500 سلة غذائية، تزن 111 طنًا، على النازحين والمتضررين في منطقة مريس التابعة لمديرية قطعبة بمحافظة الضالع، يستفيد منها 9,000 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

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ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

من جهة أخرى عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس (الخميس)، 31 شاحنة إغاثية كبيرة تحمل على متنها 9,375 كرتونًا من التمور و 3,000 سلة غذائية، و 7,400 كرتون من اللحوم مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف عدة محافظات يمنية،عدن وشبوة ومأرب والمهرة.

وتأتي المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.