شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من مكمل غذائي للنساء يُسوق بادعاءات طبية مضللة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

حذرت هيئة والدواء اليوم (الجمعة) من استخدام جميع تشغيلات المكمل الغذائي للنساء (Forever Vitolize) لأنه غير مسجل لدى الهيئة، ويسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته.

جاء ذلك في تغريدة للهيئة على حسابها الرسمي في «تويتر».