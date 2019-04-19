دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سفارة سفارة السعودية بجورجيا تعقب على مزاعم إلغاء جوازي سفر مواطنتين

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جورجيا، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام، حول إلغاء جوازي سفر شقيقتين، مؤكدةً أن تلك المعلومات غير صحيحة وأن جواز سفريهما لا يزالان ساريَيْن.

ونفت السفارة في جورجيا، في بيان لها، خبر إلغاء جوازي سفر المواطنتين «مها ووفاء زايد»، مشيرةً إلى أنه «لا صحة للمزاعم المتداولة من أنه تم إلغاؤهما».

وأوضحت السفارة: «إشارةً إلى ما يثار بشأن إلغاء جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء زايد، الموجودتيْن في جورجيا؛ تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية أن جوازي سفرهما لا يزالان ساريَي المفعول».

من جهة أخرى، توجَّه سفير خادم الحرمين الشريفين في جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، أمس الخميس، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين في جورجيا.

وقال سفير خادم الحرمين: «يشرفني أن أكون أول سفير للمملكة العربية السعودية لدى جورجيا، وسأعمل بكل جهد وإخلاص لتعزيز علاقات البلدين وتحقيق أهدافها المشتركة».