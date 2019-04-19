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لفظ مواطن، اليوم، أنفاسه وهو يقرأ القرآن بأحد جوامع مدينة سبت العلايا؛ أثناء انتظار دخول خطيب الجمعة.
وذكر أحد أقارب المتوفى لـ"الخليج 365"، أن قريبه عبدالله علي آل ضايح الحارثي (47 عامًا)، من أهالي ترج بيشة؛ كان يقرأ القرآن وداهمته سكتة قلبية قبل دخول الإمام، فحاول المصلُّون إسعافه إلا أنه تبين لاحقًا وفاته وهو بين صفوف المصلين ينتظر دخول الإمام.
وأوضح أن المتوفى كان يعاني من مرض سابق، وأجهش بعض المصلين بالبكاء من حسن خاتمته، داعين له بالرحمة والمغفرة.
خاتمة أبكت المصلين.. مواطن يلفظ أنفاسه بجامع بسبت العلايا قارئًا للقرآنسويد الحارثي الخليج 365 2019-04-19
لفظ مواطن، اليوم، أنفاسه وهو يقرأ القرآن بأحد جوامع مدينة سبت العلايا؛ أثناء انتظار دخول خطيب الجمعة.
وذكر أحد أقارب المتوفى لـ"الخليج 365"، أن قريبه عبدالله علي آل ضايح الحارثي (47 عامًا)، من أهالي ترج بيشة؛ كان يقرأ القرآن وداهمته سكتة قلبية قبل دخول الإمام، فحاول المصلُّون إسعافه إلا أنه تبين لاحقًا وفاته وهو بين صفوف المصلين ينتظر دخول الإمام.
وأوضح أن المتوفى كان يعاني من مرض سابق، وأجهش بعض المصلين بالبكاء من حسن خاتمته، داعين له بالرحمة والمغفرة.
19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440
07:34 PM
داهمته سكتة قلبية وهو ينتظر خطيب الجمعة وفشلت معه محاولات الإسعاف
لفظ مواطن، اليوم، أنفاسه وهو يقرأ القرآن بأحد جوامع مدينة سبت العلايا؛ أثناء انتظار دخول خطيب الجمعة.
وذكر أحد أقارب المتوفى لـ"الخليج 365"، أن قريبه عبدالله علي آل ضايح الحارثي (47 عامًا)، من أهالي ترج بيشة؛ كان يقرأ القرآن وداهمته سكتة قلبية قبل دخول الإمام، فحاول المصلُّون إسعافه إلا أنه تبين لاحقًا وفاته وهو بين صفوف المصلين ينتظر دخول الإمام.
وأوضح أن المتوفى كان يعاني من مرض سابق، وأجهش بعض المصلين بالبكاء من حسن خاتمته، داعين له بالرحمة والمغفرة.
، خاتمة أبكت المصلين.. مواطن يلفظ أنفاسه بجامع بسبت العلايا قارئًا للقرآن ،
المصدر : الخليج 365
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