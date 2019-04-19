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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على محافظة وادي الدواسر.
وتفصيلًا، ذكرت الهيئة، أن هناك تكوّنًا لسحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظة وادي الدواسر والأجزاء المجاورة لها.
وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ8 مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ2 من مساءً يوم غد السبت.
"الأرصاد" تنبّه وادي الدواسر: رعدية ماطرة ورياح تثير أتربة تحدّ الرؤيةخلف الدوسري الخليج 365 2019-04-19
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على محافظة وادي الدواسر.
وتفصيلًا، ذكرت الهيئة، أن هناك تكوّنًا لسحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظة وادي الدواسر والأجزاء المجاورة لها.
وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ8 مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ2 من مساءً يوم غد السبت.
19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440
07:31 PM
تبدأ مساء اليوم وتستمر حتى غد السبت وتشمل المحافظة والأجزاء المجاورة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على محافظة وادي الدواسر.
وتفصيلًا، ذكرت الهيئة، أن هناك تكوّنًا لسحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظة وادي الدواسر والأجزاء المجاورة لها.
وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ8 مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ2 من مساءً يوم غد السبت.
، "الأرصاد" تنبّه وادي الدواسر: رعدية ماطرة ورياح تثير أتربة تحدّ الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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