، مستشفى أمريكي يبعث استشارية للتدرب بالسعودية.. ذهول وهذا ما كتبَتْه ،

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أنهت طبيبة استشارية في المناظير من مستشفى جون هوبكنز المشهور بأمريكا، دورة تدريبية تَلَقّتها على يد طبيب سعودي؛ وذلك بناء على طلب من رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى الذي يضم أكثر من ٧٠ استشاريًّا؛ حيث نفذ الدورة البروفيسور عائض القحطاني لمدة شهر.
وقد لاقت هذه الخطوة ردود أفعال متفائلة وثناءً في الأوساط الطبية؛ لشهادتها على تقدم الطب في المملكة العربية السعودية الذي جعل كبريات المراكز العالمية ترسل أطباءها إلى السعودية للتدريب.
هذا وقد ذكرت الطبيبة في رسالة لها بعد إنهاء التدريب، بعثت بها لمدربها، أنها ذهلت لما وجدته من تنظيم ومهارة وتقدم أثناء تدريبها، وأنها تتمنى أن تعود مرة أخرى لكسب المزيد من الخبرة.
بدوره، أكد البروفيسور "القحطاني" لـ"الخليج 365" فخره بالسمعة العالمية التي وصل إليها الأطباء السعوديون وكيف أصبحوا قياديين في مجالاتهم.
يُذكر أن الدكتور القحطاني درّب أطباء في كثير من البلاد مثل لبنان، الإمارات، البحرين، عمان، وكذلك في أمريكا وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى الأطباء السعوديين في تخصص المناظير والسمنة.
مستشفى أمريكي يبعث استشارية للتدرب بالسعودية.. ذهول وهذا ما كتبَتْهفهد الغبيوي الخليج 365 2019-04-19
أنهت طبيبة استشارية في المناظير من مستشفى جون هوبكنز المشهور بأمريكا، دورة تدريبية تَلَقّتها على يد طبيب سعودي؛ وذلك بناء على طلب من رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى الذي يضم أكثر من ٧٠ استشاريًّا؛ حيث نفذ الدورة البروفيسور عائض القحطاني لمدة شهر.
وقد لاقت هذه الخطوة ردود أفعال متفائلة وثناءً في الأوساط الطبية؛ لشهادتها على تقدم الطب في المملكة العربية السعودية الذي جعل كبريات المراكز العالمية ترسل أطباءها إلى السعودية للتدريب.
هذا وقد ذكرت الطبيبة في رسالة لها بعد إنهاء التدريب، بعثت بها لمدربها، أنها ذهلت لما وجدته من تنظيم ومهارة وتقدم أثناء تدريبها، وأنها تتمنى أن تعود مرة أخرى لكسب المزيد من الخبرة.
بدوره، أكد البروفيسور "القحطاني" لـ"الخليج 365" فخره بالسمعة العالمية التي وصل إليها الأطباء السعوديون وكيف أصبحوا قياديين في مجالاتهم.
يُذكر أن الدكتور القحطاني درّب أطباء في كثير من البلاد مثل لبنان، الإمارات، البحرين، عمان، وكذلك في أمريكا وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى الأطباء السعوديين في تخصص المناظير والسمنة.
19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440
07:18 PM
فيما أكد "القحطاني" لـ"الخليج 365" فخره بالسمعة العالمية التي بلغها أطباء المملكة
أنهت طبيبة استشارية في المناظير من مستشفى جون هوبكنز المشهور بأمريكا، دورة تدريبية تَلَقّتها على يد طبيب سعودي؛ وذلك بناء على طلب من رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى الذي يضم أكثر من ٧٠ استشاريًّا؛ حيث نفذ الدورة البروفيسور عائض القحطاني لمدة شهر.
وقد لاقت هذه الخطوة ردود أفعال متفائلة وثناءً في الأوساط الطبية؛ لشهادتها على تقدم الطب في المملكة العربية السعودية الذي جعل كبريات المراكز العالمية ترسل أطباءها إلى السعودية للتدريب.
هذا وقد ذكرت الطبيبة في رسالة لها بعد إنهاء التدريب، بعثت بها لمدربها، أنها ذهلت لما وجدته من تنظيم ومهارة وتقدم أثناء تدريبها، وأنها تتمنى أن تعود مرة أخرى لكسب المزيد من الخبرة.
بدوره، أكد البروفيسور "القحطاني" لـ"الخليج 365" فخره بالسمعة العالمية التي وصل إليها الأطباء السعوديون وكيف أصبحوا قياديين في مجالاتهم.
يُذكر أن الدكتور القحطاني درّب أطباء في كثير من البلاد مثل لبنان، الإمارات، البحرين، عمان، وكذلك في أمريكا وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى الأطباء السعوديين في تخصص المناظير والسمنة.
، مستشفى أمريكي يبعث استشارية للتدرب بالسعودية.. ذهول وهذا ما كتبَتْه ،
المصدر : الخليج 365
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