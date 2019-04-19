محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو لقيادة الفريق الأول لنهاية الموسم، وسبق لهيلدر قيادة العمل بنادي النصر في الفئات السنية قبل تسليمه مهمة تدريب الفريق الأول بنادي النصر خلفًا للأرغوياني كارينو، وقدم مستويات مميزة في عدة لقاءات أهمها العودة للتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين أمام الهلال في مواجهة الدور الأول بعد تقدم المتصدر بهدفين.

رسمياً .. هيلدر يقود الاتفاق حتى نهاية الموسم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-19 أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو لقيادة الفريق الأول لنهاية الموسم، وسبق لهيلدر قيادة العمل بنادي النصر في الفئات السنية قبل تسليمه مهمة تدريب الفريق الأول بنادي النصر خلفًا للأرغوياني كارينو، وقدم مستويات مميزة في عدة لقاءات أهمها العودة للتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين أمام الهلال في مواجهة الدور الأول بعد تقدم المتصدر بهدفين.

19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440 Advertisements 07:24 PM أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو لقيادة الفريق الأول لنهاية الموسم، وسبق لهيلدر قيادة العمل بنادي النصر في الفئات السنية قبل تسليمه مهمة تدريب الفريق الأول بنادي النصر خلفًا للأرغوياني كارينو، وقدم مستويات مميزة في عدة لقاءات أهمها العودة للتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين أمام الهلال في مواجهة الدور الأول بعد تقدم المتصدر بهدفين.

، رسمياً .. هيلدر يقود الاتفاق حتى نهاية الموسم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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