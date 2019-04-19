، شاهد.. 3 آلاف مستفيد من مبادرة "الأولوية لهم" بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت قبل 3 أيام وتضم مرتادي المطار عبر منصة متنقلة

بلغ عدد المستفيدين من الحملة التعريفية بمبادرة "الأولوية.. لهم" التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في فرعها في منطقة الرياض قبل ثلاثة أيام تحت شعار "أنت أولى.. راحتك حق علينا" أكثر من 3000 مستفيد ومستفيدة من كافة فئات وشرائح المجتمع.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، أن الحملة التعريفية استهدفت خلال الثلاثة أيام الماضية، الجمهور الخارجي من مرتادي مطار الملك خالد الدولي ومستشفى مدينة الملك سعود الطبية والمجمع التجاري "المكان مول"، عبر منصة تعريفية متنقلة يقوم عليها مجموعة من موظفي الوزارة بمشاركة 15 متطوعًا ومتطوعة من فريق "حركية" التطوعي؛ لتعريف المجتمع بالمبادرة وحقوق فئاتها الأربع المستهدفة وهم: (كبار السن، ذوي الإعاقة، المرأة الحامل، وذات الأطفال) وآثارها الإيجابية في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتحسين مستوى جودة الحياة ودمجهم بالمجتمع.

وأضاف "السيالي" أن فعاليات الحملة المتنقلة اشتملت أيضًا على تقديم المساعدة للكثير من المستهدفين من فئات المبادرة، وتسهيل إجراءات تنقلهم وحصولهم على الخدمات وسط تفاعل وتعاون كبير من الجهات ذات العلاقة وأفراد المجتمع داخل المطار والمراكز التجارية والمستشفى؛ مما كان له أثر إيجابي في إيصال فكرة المبادرة؛ مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود بين أفراد المجتمع والجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة، والوصول إلى مجتمع واعٍ وشامل للجميع.

يشار إلى أن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار "بناء وتمكين"؛ تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لتحسين كل الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء.