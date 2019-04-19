أول تعليق رسمي سعودي على هروب الفتاتين مها ووفاء السبيعي

نفت سفارة المملكة في جورجيا صحة ما يتم تداوله حول إلغاء جوازي سفر الشقيقتين السعوديتين “مها ووفاء زايد”، مؤكدةً أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأبانت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن جوازي الفتاتين لم يتم إلغاؤهما، وأنهما لا يزالا ساريا المفعول.

وقالت: “إشارة إلى ما يثار بشأن إلغاء جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء زايد الموجودتيْن في جورجيا، تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية أن جوازي سفرهما لا يزالا ساريا المفعول، ولا صحة للمزاعم المتداولة بأنه تم إلغاؤهما”.