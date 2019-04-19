ماذا تفعل اذا خصم البنك مبلغ دعم حساب المواطن؟

ورد عدد من الشكاوى لبعض مستفيدي دعم حساب المواطن المتعثرين في سداد القروض تفيد باستقطاع المصارف لقيمة الدعم الذي تم إيداعه في حساباتهم.
ووفقًا للتوجيهات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، لا يحق للبنوك استقطاع مستحقاتها من مبالغ الدعم المخصص لمستفيدي حساب المواطن، ولا من الدعم المخصص لمبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.
وأكد حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكن للمستفيد التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانه تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو اتباع الخطوات ادناه.
حساب المواطن يوضح أسباب زيادة أو نقصان مبلغ الدعم
خطوات تقديم شكوى على البنك:
أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي موقع ساما تهتم لاستقبال ومعالجة شكاوى عملاء الجهات المالية المرخصة من قبلها (شركات التأمين، شركات التمويل، البنوك) التي لم تعالج بشكل مرضي.
فإذا رغب العميل في تقديم شكوى من خلال موقع “ساما تهتم” من خلال الخطوات التالية:
- زيارة موقع ( ساما تهتم ) ثم الضغط على تقديم شكوى.
- إنشاء حساب على موقع ساما تهتم، ثم تسجيل الدخول بواسطة كلمة المرور واسم المستخدم المسجل.
- بعد تسجيل الدخول ستظهر صفحة حسابك الخاص التي يوجد بها جميع خيارات الطلبات.
- الضغط على زر أضف طلب جديد.
- اختر القطاع؛ أي الجهة التي ترغب في تقديم شكوى ضدها الشكوى، سواء كان شركات التأمين أو شركات التمويل أو البنوك.
- حدد تصنيف المنتج أو الخدمة المتعلقة بموضوع الشكوى.
- اكتب البيانات التفصيلية عن شكوى كالجهة المالية، التصنيف، الرقم المرجعي لدى الجهة المالية، الموضوع.
- إرفاق الملفات والمستندات المتاحة وذات صلة بالشكوى.
- اضغط على زر إرسال الشكوى.
- بعد ذلك ستظهر لك صفحة تؤكد نجاح عملية تسجيل الشكوى وتتضمن الرقم المرجعي للشكوى.
- ستتلقى رسالة تأكيد على رقم جوالك المسجل في الموقع.
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