حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام جميع تشغيلات المكمل الغذائي للنساء (Forever Vitolize)؛ لأنه غير مسجل لدى الغذاء والدواء، ويسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته. جاء ذلك في تحذير للهيئة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغذاء والدواء تحذر من استخدام مكمل غذائي للنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.