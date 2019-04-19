«تعليم الرياض» تعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية

هنّأت من تحققت رغبته

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ. وقالت إدارة تعليم الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن النسبة العامة لشاغلي الوظائف التعليمية المنقولين بلغت ٢٣٪، مشيرة إلى أن النسبة العامة لشاغلي الوظائف الإدارية المنقولين بلغت ١٨٪. وهنّأت إدارة تعليم الرياض، من تحققت له رغبة النقل، مشيرة إلى أن الاستعلام عن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج نور سيكون عبر الرابط بالضغط هنا كما سيكون الاستعلام عن الإداريين والإداريات عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط بالضغط هنا.

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