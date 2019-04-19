«الأمر بالمعروف» توضح خطتها لموسم الاختبارات في الرياض

قال المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض محمد السبر، إن فرع الرئاسة العامة للهيئة بالرياض، أنهى استعداداته لموسم اختبارات الطلاب والطالبات في صفوف التعليم العامّ، من خلال تجهيز خطة عمل ميدانية متكاملة.

ووجّه فرع الرئاسة العامة بالرياض، عمومَ هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها، بتكثيف فرق الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح الباكر، وعند انصراف الطلاب والطالبات، بما يتناسب ومواعيد الاختبارات، في إطار الأمن الوقائي للسلوك الأخلاقي.

ويتركّز عمل هيئة الأمر بالمعروف في أوقات الاختبارات على متابعة المدارس والمجمعات التعليمية، لضمان حفظ خصوصيات الطلاب والطالبات ومرتادي تلك الأماكن، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، أولياء الأمور إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر مما قد يحدث بعد الاختبارات من مخالفات وسلوكيات خاطئة يستغلها بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب، وضرورة أن يراقب أولياء الأمور أبناءهم؛ وعدم تعرضهم لأي مكروه أو انجرافهم خلف صحبة السوء وضعاف النفوس.