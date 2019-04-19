شركات شهيرة تضع تواريخ إنتاج مستقبلية على عبواتها.. و«الغذاء والدواء» تحذر المخالفين

كشفت مصادر «عاجل»، أن هيئة الغذاء والدواء رصدت قيام عدد من شركات الأغذية الشهيرة بتضليل المستهلكين بالسوق، عبر وضع تاريخ مستقبلي على العبوات مخالف للتاريخ الفعلي الذي أنتجت فيه، ما يعد مخالفة لنظام فترات الصلاحية.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن هيئة الغذاء والدواء شدّدت على منع وضع تاريخ مستقبلي على عبوات الأغذية، موكدة أنها تقوم بجولات تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت بهذا الأمر.

وحذّرت هيئة الغذاء والدواء غير الملتزمين بتعليماتها، بأنها ستقوم بمخالفتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.