السعودية اليوم / انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة على مستوى كبار الخبراء البيئيين في الرباط



الرباط 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

انطلقت اليوم في مقـر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( ايسيسكو ) في الرباط أعمال الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة على مستوى كبار الخبراء البيئيين الذي تعقده المنظمة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية

ويناقش الاجتماع تقرير المدير العام حول جهود ( ايسيسكو ) في مجال البيئة والتنمية المستدامة منذ انعقاد الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، وإستراتيجية تفعيل دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، والوثيقة التوجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ومشروع إنشاء الشبكة الإسلامية للعمل البيئي والتنمية المستدامة، وتقرير عن التقدم المحرز في إنشاء”الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة.

كما يتضمن جدول الأعمال عرض تقرير عن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وتقرير عن برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة، وتقرير ايسيسكو حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها في الدول الأعضاء، والإعداد للمؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، واعتماد تقرير كبار الخبراء البيئيين وتوصياته.

// انتهى //

19:53ت م

0109



الرباط 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واسانطلقت اليوم في مقـر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( ايسيسكو ) في الرباط أعمال الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة على مستوى كبار الخبراء البيئيين الذي تعقده المنظمة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.ويناقش الاجتماع تقرير المدير العام حول جهود ( ايسيسكو ) في مجال البيئة والتنمية المستدامة منذ انعقاد الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، وإستراتيجية تفعيل دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، والوثيقة التوجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ومشروع إنشاء الشبكة الإسلامية للعمل البيئي والتنمية المستدامة، وتقرير عن التقدم المحرز في إنشاء”الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة.كما يتضمن جدول الأعمال عرض تقرير عن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وتقرير عن برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة، وتقرير ايسيسكو حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها في الدول الأعضاء، والإعداد للمؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، واعتماد تقرير كبار الخبراء البيئيين وتوصياته.// انتهى //19:53ت م0109

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