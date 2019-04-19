السعودية اليوم / تسجيل ثلاث إصابات بالحصبة في مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن



عمّان 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

سجلت السُلطات الصحية بالأردن ثلاث إصابات بمرض الحصبة في مخيم الأزرق للاجئين السوريين شمالي الأردن.

وذكر وزير الصحة الأردني الدكتور غازي الزبن في بيان صحفي أن الحالات الثلاث تعود لأطفال تتراوح أعمارهم من سبعة أشهر إلى ثمان سنوات من أسرة واحدة.

وأضاف أن الوزارة اتخذت الإجراءات العلاجية والوقائية اللازمة للمصابين والمخالطين من أفراد الأسرة والجوار، مشيرًا إلى أنه تم بشكل عاجل إعطاء التطعيم المحصن ضد المرض لأكثر من 200 طفل من الفئة العمرية دون عمر خمس سنوات، فيما ستنفذ وزارة الصحة الأردنية حملة تطعيم شاملة في المخيم مطلع الأسبوع المقبل.

وبيّن أن الوزارة تجري استقصاء وبائيًا للوقوف على أسباب الحالات ومصدر العدوى.

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19:13ت م

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