انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد لقائه بن سلمان.. مبعوث بوتين يجري محادثات مع الأسد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 06:50 مساءً - عقد مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، محادثات مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بدمشق، بعد ساعات معدودة من لقائه بالرياض ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن اجتماع عقد بين مبعوث بوتين، وبن سلمان، وبحثا طيفاً من القضايا الثنائية والإقليمية، كان على رأسها الملف السوري.

وقال البيان: "أعار الطرفان، اهتماماً خاصاً إلى ضمان تسوية سياسية مستدامة في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتقديم ما يلزم من الدعم لجهود إعادة إعمار البلاد".

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كذلك، أجرى نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، مباحثات مع قادة الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية برئاسة ناصر الحريري.

وبينت الخارجية الروسية، أن الطرفين بحثا بالتفصيل تطورات الوضع داخل وحول سوريا وآفاق تسوية النزاع بموجب قرار مجلس الأمن 2254 مع الاحترام الصارم لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وركّز اللقاء على ضرورة استكمال تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا بأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لدفع العملية السياسية التي يديرها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وفق بيان وزارة الخارجية الروسية.

يشار إلى أن روسيا تعد أبرز حلفاء الأسد، وجرى استخدامها في قمع الثورة السورية التي بدأت سلمية وطالبت بالحرية والكرامة، وواجهها النظام بالعنف والاعتقال لتتحول إلى مسلحة، ما أدى إلى سقوط مئات آلاف القتلى والجرحى، وتهجير الملايين.