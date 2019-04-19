السعودية تجذب المستثمرين .. دليل جديد على قوة الاقتصاد ونجاح الإصلاح

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

حلت المملكة بالمرتبة الثانية في قائمة أفضل الدول للاستثمار بها؛ بسبب مناخها وإمكاناتها ومواردها، بحسب مسح أجراه موقع “يو إس نيوز”، لتكون دليلًا جديدًا على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بعد الإصلاحات الاقتصادية المتتالية التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعبر وسم “السعودية تجذب المستثمرين”، رأى مواطنون أن المملكة مقبلة على نهضة عظيمة ومستقبل مبشر ويحمل الخير للمنطقة بأكملها وليس للدولة فقط، وذلك لدور السعودية المحوري والهام في الشرق الأوسط والعالم.

وأكد سيف بن سلمان أن المملكة مقبلة على نهضة عظيمة، مقدمًا كل الشكر للقيادة والحكومة ولكل مواطن يعمل بإخلاص.

Advertisements

أما أبو خالد فتمنى أن ينعكس ذلك على المواطنين للتخفيف من البطالة وارتفاع الأسعار خصوصًا الكهرباء والبنزين.

وعلق “جنوبي” بقوله: نفخر كل الفخر بـ4 أعوام من الحزم والتطور والمحبة في عهد ملك الحُب وقائد التطور سلمان الحزم، وولي عهده محمد العزم.

من جهتها، قالت مريم: هذا أول الغيث وبداية الإنجاز.. وطن الشموخ والعزة برؤية حاول الحاقدون وأدها وتشويه سمعة قائدها، ولكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

وأكد شهاب أن المملكة اجتهدت وعملت، وها هي اليوم تكسب الرهان بتحقيق بعض أهداف رؤية 2030 عبر خطى ثابتة وموفقة، وسط إشادة عالمية ودولية مستمرة.

وبحسب مسح موقع يو إس نيوز، تتمتع الرياض بالكفاءة لتقليص تكاليف الإنتاج، والأصول الإستراتيجية مثل التقنيات التكنولوجية والعلامات التجارية أو قنوات التوزيع، حيث تم تصنيف البلدان اعتمادًا على نتائج استطلاع عالمي لرأي نحو 7000 شخص من صانعي القرارات التجارية، ليصنفوا الدول وفقًا لثماني سمات رئيسية، وهي الفساد، والديناميكية، والاستقرار الاقتصادي، وريادة الأعمال، وبيئة ضريبية مواتية، والابتكار، وقوة عاملة ماهرة، وخبرة التكنولوجية.