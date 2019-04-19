فيديو.. الزهراني ابن الـ7 أعوام أنبوبة الأوكسجين لا تفارقه وأسرته تناشد التدخل

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

ناشد والد الطفل عبدالمحسن أحمد الزهراني، ابن الـ7 أعوام، المسؤولين في وزارة الصحة بالتدخل ومساعدته في علاج ابنه وفلذة كبده في أحد المستشفيات المتخصصة داخل المملكة أو خارجها.

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وقال والد الطفل عبدالمحسن في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن ابنه يعاني من الربو والتهاب رئوي حاد وأنبوبة الأوكسجين لا تفارقه، وقد تقرر له إجراء عملية في شهر رمضان بمستشفى النور في منطقة مكة المكرمة.

وقال والد الطفل: إن نجله مريض بورم خبيث في عينه اليسرى، ولا يوجد لديه دخل سوى الضمان الاجتماعي، وبسبب وضعه المادي الضعيف لم يذهب لمواعيده في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض لمتابعة حالته المرضية مع الورم، مناشدًا المسؤولين في وزارة الصحة النظر بعين الاعتبار لحالته هو وابنه ومساعدتهم في تكاليف علاجهم داخل المملكة أو خارجها.

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