حساب المواطن .. متى الإعلان عن دورة تحقق الأهلية القادمة ؟

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن موعد الإعلان عن دورة تحقيق الأهلية المقبلة للمستفيدين ضمن البرنامج.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكان المستفيد معرفة نتيجة أهليته عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).

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وتابع حساب متابعات الخليج 365 أن في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 إبريل سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “يونيو”.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع يوم 10 إبريل الجاري 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا) ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.