تخريج 300 صيدلي صغير ضمن مشروع مدرك

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - الرياض

احتفلت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (دوائي) بتخريج 300 صيدلي صغير ضمن مشروع مدرك خلال الحفل الذي أقامته يوم أمس الخميس.

وخلال الحفل أعلنت دوائي عن إنجاز المرحلة الأولى من مدرك الذي انطلق مطلع العام الحالي 2019م بتخريج 300 صيدلي صغير من 10 مدارس بنين وبنات، وتمكين 10 مشرفين صحيين وتوعية ما يقارب 5 آلاف مستفيد من الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض.

وبدأ مشروع مدرك بإقامة دورات تدريبية لجميع المشرفين الصحيين في المدارس المستهدفة، استعرض من خلالها البرنامج وأهدافه وآليات العمل، ليتم بعد ذلك تدريب الطلاب والطالبات من قبل المشرف الصحي على الإلمام بالمعلومات ثم تقييم الطلاب باختبارات تجريبية لمدى استيعاب البرنامج، ليقوم بعد ذلك الصيدلي الصغير بإقامة حملة توعوية في المدرسة وكذلك محاضرات في الفصول عبر طرق ابتكارية وملهمة.

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من جانبها، ذكرت قائدة مشروع مدرك الصيدلانية وجدان اليوسف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الصحة وتكوين السلوكيات الصحية لطلاب المدارس الابتدائية وتدريب وتمكين المشرفين الصحيين من التثقيف الدوائي، إلى جانب المساهمة في دعم المدارس المعززة للصحة.

وأوضحت اليوسف أن مدرك يستهدف توعية 40 ألف طالب وطالبة وتخريج 3 آلاف صيدلي صغير من 100 مدرسة على عدة مراحل زمنية بإقامة حملاته توعوية لجميع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للتعرّف على الدواء والاستخدام الأمثل للأدوية وطريقة تخزينها بشكل صحيح، وكذلك التعرف على أنواع الأدوية المزمنة والمضادات الحيوية، والتنبيه على الأخطاء الشائعة في التعامل مع الأدوية، وإيضاح أهمية الفيتامينات والمعادن الهامة.

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