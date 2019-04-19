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نوادر وأهازيج وألعاب شعبية في ختام ليالي الفلكلور الشعبي بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
اختتمت، مساء أمس الخميس، فعاليات ملتقى ليالي الفلكلور الشعبي في دورته الثانية، بحضور مدير مركز الملك فهد الثقافي إبراهيم الجابر، وعدد من الفنانين والأدباء ومتذوقي الفن الشعبي الأصيل.
وشمل الملتقى عددًا من الفعاليات التي أقيمت ببهو المركز ولاقت استحسان الزوار، تضمنت ركنًا خاصًّا بنوادر التسجيلات القديمة للفن الشعبي الأصيل، كما شارك مجموعة من الحرفيين والحرفيات بعرض مشغولاتهم التراثية إضافة لمشاركة الأطفال بعرض مجموعة من الألعاب الشعبية القديمة والأهازيج التراثية، وعروض الأزياء القديمة.
وشهد الحفل الفني عرض فيلمًا وثائقيًّا تضمن المسيرة الفنية لعدد من رواد الأغنية الشعبية الراحلين الذين تركوا بصمة في عالم الأغنية السعودية وهم الفنان الراحل سالم الحويل وطاهر الأحسائي وحمد الطيار، كما تم تكريم عدد من الإعلاميين المساهمين في نجاح الملتقى.
وقدم الفنان فؤاد طاهر الأحسائي عددًا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، ثم غنى الفنان الصاعد عباس الصالح أغنيتين لاقت استحسان الجمهور، ثم في نهاية الحفل صدح الفنان محمد السليمان بعدد من أغانيه التي رددها الجمهور وتفاعل معها.
وأوضح مدير عام ملتقى ليالي الفلكلور الشعبي، أحمد الدغيشم، أن الملتقى في دورته الثانية، يهدف إلى الحفاظ على الفلكلور بمختلف أنواعه ونشر ثقافة الفنون وتنشيط حركتها، كما يهدف إلى عرض فعاليات وبرامج تعزز القيم الوطنية، معربًا عن سعادته بالإقبال الجماهيري الذي شهدته الفعاليات على مدار اليومين المتتاليين.
واختتم تصريحه بالشكر لجميع العاملين في الملتقى الذين بجهودهم تحقق نجاحه، ولمركز الملك فهد الثقافي الذي أتاح فرصة الالتقاء برموز الفن الشعبي عن قرب.
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