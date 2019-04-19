كيف تحمي حسابك على واتساب من الاختراق ؟

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعض النصائح الهامة لمستخدمي تطبيق واتساب، مشددةً على ضرورة تفعيل خاصية التحقق الثنائي.

وأوضحت الاتصالات أنه لتأمين برنامج واتساب من الاختراق يتم فتح البرنامج أولًا ثم الضغط على الإعدادات في الأسفل، وبعدها اختيار الحساب، ثم اختيار التحقق بخطوتين.

وبعدها يتم تفعيل الخاصية عن طريق الضغط على “تمكين”، ثم يتم إدخال رقم سري للبرنامج، وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالشخص، وأخيرًا يكون تم تأمين الحساب بنجاح.

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ولفتت الاتصالات أخيرًا إلى أن التطبيق سيطلب من المستفيد إدخال الرقم السري لاحقًا وفي أوقات مختلفة.

في سياق آخر، من المفترض أن تأتي نسخة “v2.19.106” من “واتساب” المخصصة لأجهزة “أندرويد”، والتي يتم اختبارها حاليًّا، بميزة لحماية خصوصية الرسائل، والتي ستمنع المستخدمين من أخذ لقطة للشاشة التي تحوي على نافذة المراسلة بينهم وبين المستخدمين الآخرين، الأمر الذي قد لا يروق للملايين من مستخدمي هذا التطبيق.

كما قد تزود النسخة القادمة من التطبيق بواجهات معدلة، تسمح للمستخدم بالتحكم بشكل أفضل بنافذة المحادثة، وإضافة ملصقات ورسومات ووجوه تعبيرية جديدة للرسائل.