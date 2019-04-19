تأخر حركة النقل الداخلي في عسير والتعليم خارج التغطية!

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

تساءل عدد من المعلمين والمعلمات بتعليم عسير عن أسباب تأخر إعلان حركة النقل الداخلي بالمنطقة، وعدم وجود أي توضيح من قِبل تعليم عسير حول السبب.

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وكان الجميع ينتظر حركة النقل الداخلي يوم أمس الخميس حسب ما أعلنت وزارة التعليم مسبقًا، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن ولم يتم إعلانها.

“متابعات الخليج 365” من جهتها تواصلت مع مدير عام التعليم بالمنطقة، سعد بن أحمد الجوني، عبر جميع القنوات الاتصال والرسائل النصية والواتساب؛ لمعرفة أسباب تأخير حركة النقل الداخلي وموعد الإعلان الجديد، إلا أنه لم يرد على أي قناة حتى كتابة الخبر مساء اليوم الجمعة، ليبدو أن تعليم عسير “خارج التغطية” ويتجنب الرد على استفسار “متابعات الخليج 365“.

ويأمل المعلمون والمعلمات بالمنطقة في سرعة مبادرة تعليم عسير بإعلان موعد حركة النقل الداخلي في أقرب وقت.