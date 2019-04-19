الان تتابع بالصور.. تعريف أكثر من 3000 شخص بمبادرة “الألوية لهم” في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

بلغ عدد المستفيدين من الحملة التعريفية بمبادرة “الأولوية.. لهم”، التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلةً بفرعها في منطقة الرياض قبل ثلاثة أيام تحت شعار “انت أولى.. راحتك حق علينا”، أكثر من 3000 مستفيد ومستفيدة منكافة فئات وشرائح المجتمع بالتعاون مع جمعية حركية ووزارة النقل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، أن الحملة التعريفية استهدفت خلال الثلاثة أيام الماضية الجمهور الخارجي من مرتادي مطار الملك خالد الدولي، ومستشفى مدينة الملك سعود الطبية، والمجمع التجاري “المكان مول” عبر منصة تعريفية متنقلة يقوم عليها مجموعة من موظفي الوزارة بمشاركة 15 متطوعًا ومتطوعة من فريق حركية التطوعي لتعريف المجتمع بالمبادرة وحقوق فئاتها الأربع المستهدفة وهم “كبار السن، ذوي الإعاقة، المرأة الحامل وذات الأطفال”، وآثارها الإيجابية في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحسين مستوى جودة الحياة ودمجهم بالمجتمع.

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وأضاف “السيالي”، أن فعاليات الحملة المتنقلة اشتملت أيضًا على تقديم المساعدة للكثير من المستهدفين من فئات المبادرة وتسهيل إجراءات تنقلهم وحصولهم على الخدمات وسط تفاعل وتعاون كبير من الجهات ذات العلاقة وأفراد المجتمع داخل المطار والمراكز التجارية والمستشفى مما كان له أثر إيجابي في إيصال فكرة المبادرة، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود بين أفراد المجتمع والجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة والوصول إلى مجتمع واعي وشامل للجميع.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تُعد إحدى المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحت شعار “بناء وتمكين”، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكةً 2030 لتحسين كافة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء.