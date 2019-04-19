رئاسة المسجد النبوي تدشن إصدار التصاريح الخاصة بتقديم خدمة الإفطار لشهر رمضان المبارك

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

دشنت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للشئون الخدمية، من خلال وحدة خدمات إفطار الصائمين، أمس، إصدار التصاريح الخاصة بتقديم خدمة الإفطار لشهر رمضان المبارك 1440هـ داخل المسجد النبوي، بحضور وكيل الرئيس العام لشئون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والوكيل المساعد للشئون العلمية والتوجيهية الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي، والوكيل المساعد للشئون الخدمية والتطويرية محمد بن عبدالقادر سكر، ومدير الإدارة العامة للشئون الخدمية مصلح بن عمير الصاعدي.

وأوضح مدير وحدة خدمات إفطار الصائمين محمد العمري، أن هذه التصاريح ستساعد على تنظيم وترتيب الخدمة المقدمة حيث يتضمن التصريح معلومات مقدم الخدمة وأيضًا محتويات هذه الخدمة المقدمة وتخفف هذه التصاريح من الزيادة في كميات الأطعمة وعدم دخول الموائد الزائدة التي ليس لها أماكن حتى لا يكون هناك إسراف في الأطعمة وحفاظًا على نظافة المكان لتحقيق راحة المصلين والزوار في المسجد النبوي, مشيرًا إلى أن خدمة إصدار التصاريح متاحة طوال شهر شعبان.

وفي ختام التدشين، قدم وكيل الرئيس العام لشئون المسجد النبوي، الشكر لمقدمي خدمة الإفطار على تعاونهم التام في تقديم هذه الخدمة لزوار المسجد النبوي الذين وفدوا إلى هذا المكان الطاهر من أصقاع المعمورة.