“التدريب التقني” يوافق على تشغيل 8 كليات بمختلف مناطق المملكة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

رأس وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أمس الخميس، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحضور محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بمقر المؤسسة في الرياض.

وتناول الاجتماع، عدة موضوعات منها موافقة المجلس على تشغيل 8 كليات بمختلف مناطق المملكة ورفع نسبة قبول الكليات التقنية لخريجي التعليم العام.

وناقش الاجتماع، الحساب الختامي والتقرير السنوي للعام 1439/1440هـ، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة بما يتوافق مع المستجدات وأبرزها برامج تحقيق الرؤية، كما ناقش المجلس عدد من الموضوعات الهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للعملية التدريبية.