جامعة تبوك تمنح طالبة متوفية درجة الماجستير

جدة - عمرو شويل تبوك - الخليج 365

منحت جامعة تبوك طالبة الدراسات العليا بقسم الإدارة والتخطيط التربوي مريم الشمري (يرحمها الله)، درجة الماجستير، بعد أن كانت قد أنهت كل المتطلبات الدراسية، وأنهت مشروعها البحثي، وسلمته مشرفتها للمناقشة، وتوفيت قبل إتمامها بأيام قليلة.

وكشف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الشريف، أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المشارك لكلية التربية والآداب بجامعة تبوك، أن “بداية هذه اللوحة الجميلة بكل مضامينها، من استشعار ومتابعة، كانت من رئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي عضو مجموعة خبراء القيادة خليفة البلوي، والذي يتابع القسم ويحرص على تطويره في كافة المجالات ويهتم بمتابعة كل شاردة وواردة فيه”.

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وشمل الدكتور “الشريف” بالذكر أيضا حرص زميلة التخصص والقسم الدكتورة نادية البلوي، والتي عاشت مع طالبتها سنوات الدراسة، وكانت نعم الداعم لطالبتها على إتمام البحث رغم الألم والمرض الذي كانت تعاني منه الطالبة -يرحمها الله-.

وكشف أستاذ الإدارة والتخطيط أنه تم منح الدرجة والتكريم لوالدها، من قبل راعي حفل التخرج صاحب السمو الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك.

وأضاف أن هذا الإجراء ، من مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور الذيابي ، يأتي كبادرة نوعية مختلفة، بقيمها ومضامينها، وبرقيها وبقائها، مختلفة في أثرها وأجرها، وفي جميع أبعادها النفسية والاجتماعية. مؤكدا أن فيها نوعا من الصناعة القيمية الراقية، وتلمس لمشاعر الفقد، وتظهر الصورة الحقيقة لغرس الانتماء في محيط جامعة تبوك.