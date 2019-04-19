رابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1440 | تسجيل أبشر للوظائف العسكرية وشروط التقديم

بوابة توظيف وزارة الداخلية فعلت رابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1440 للجنسين، حيث يتم التقدم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات لرتب جندي وجندي أول و عريف، ووظيفة جندي للنساء والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم 20-8-1440، وفق الشروط التي وردت في إعلان توظيف مكافحة المخدرات والذي حدد مجموعة من التخصصات المسموح لها التسجيل في بوابة أبشر للتوظيف خلال المواعيد التي سترفق فيما بعد.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات دعت الخريجين والخريجات من خريجي التخصصات المسموح لها التسجيل على الوظائف المشار إليها بالجدول المرفق أدناة، لبدئ التسجيل على وظائف مكافحة المخدرات 1440، من خلال بوابة القبول والتسجيل لوزارة الداخلية، وبعد الإطلاع والتعرف على الضوابط والشروط المنشورة مع كل رتبة من رتب الوظائف العسكرية، وبالفعل تم فتح رابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1440 منذ يوم الأحد الموافق 18 شعبان الجاري 21 أبريل 2019.

موقع رابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1440

وزارة الداخلية وعبر بوابة التوظيف تستقبل حاليا التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للرتب العسكرية التي سنرفق لكم بيانها، حيث يتم التوجه إلى بوابة التوظيف ونها اختيار إعلان وظائف مكافحة المخدرات، والإطلاع على الشروط العامة ومتطلبات التقديم، والتخصصات المسموح لها التسجيل على كل وظيفية، ثم تحديد اسم الوظيفة المراد التقديم عليها من خلال رابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1440 للرجال والنساء.

شروط تقديم المخدرات 1440 للوظائف المشار إليها بعالية هي:

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رابط تقديم المخدرات 1440

التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة أبشر للتوظيف.

رابط تقديم المخدرات

إعلان نتائج قبول المديرية العامة للمخدرات سيكون بعد الانتهاء من فترة التسجيل وفحص أوراق المتقدمين وسننشره لكم حال الإعلان عنه، ساعات قليلة متبقية من مهلة التسجيل على وظائف مكافحة المخدرات للرتب المعلن عنها وهي جندي وجندي أول و رقيب، وجميع التوضيحات حول شروط التسجيل منشورة بعالية.

تحديث: قائمة الوظائف العسكرية الشاغرة التي أعلنت عنها المديرية العامة لمكافحة المخدرات لتوظيف عام 1440 من خلال رابط موقع ابشر التوظيف لوزارة الداخلية والتقديم ستمر حتى الخميس 20-8-1440.

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