محمد بن مسعود - الدمام - غير مسجل ويسوق بادعاءات طبية مضللة حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام جميع تشغيلات المكمل الغذائي للنساء (Forever Vitolize)؛ لأنه غير مسجل لدى الغذاء والدواء، ويسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته. جاء ذلك في تحذير للهيئة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". "الغذاء والدواء" تحذر من استخدام مكمل غذائي للنساء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-19 حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام جميع تشغيلات المكمل الغذائي للنساء (Forever Vitolize)؛ لأنه غير مسجل لدى الغذاء والدواء، ويسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته. جاء ذلك في تحذير للهيئة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". Advertisements 19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440 05:26 PM غير مسجل ويسوق بادعاءات طبية مضللة غير مسجل ويسوق بادعاءات طبية مضللة حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام جميع تشغيلات المكمل الغذائي للنساء (Forever Vitolize)؛ لأنه غير مسجل لدى الغذاء والدواء، ويسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته. جاء ذلك في تحذير للهيئة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ، "الغذاء والدواء" تحذر من استخدام مكمل غذائي للنساء ،

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