بالصور: “إمارة الشرقية”.. عودة ضخ المياه المحلاة لـ9 أحياء في الدمام

أعلنت إمارة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، عودة ضخ المياه المحلاة لتسعة أحياء بمدينة الدمام. وقالت الإمارة، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عاد ضخ المياه المحلاة لتسعة أحياء بمدينة الدمام بعد أن أنهت مياه الشرقية أعمال الربط على أحد مشاريعها الاستراتيجية؛ لتغذية أحياء جديدة بالمياه المحلاة خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد 12 ساعة من العمل المتواصل للفرق الفنية من مهندسي المشاريع والتشغيل والصيانة”.

وكان مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري قد أعلن إيقاف ضخ المياه المحلاة عند العاشرة من مساء الأربعاء على عدد من الأحياء بمدينة الدمام، ومنها “الاتصالات، الروضة، غرناطة، النزهة، الجامعيين، الريان، المريكبات، مدينة العمال، عبدالله فؤاد”. وعملت الإدارة العامة لخدمات المياه على مشروع حيوي بمدينة الدمام لتغذية أحياء جديدة بالمياه المحلاة ورفع نسب تغطيتها بالمدينة عن طريق ربط خطوط رئيسة بعضها بعضًا ورفع الكفاءة التشغيلية لوصول المياه المحلاة بضغوط مناسبة للسكان من خلال بعض الشبكات الرئيسة التي تم استحداثها مؤخرًا. وأكّد الشراري أنّه تم اختيار هذه الأوقات لوقف الضخ كان بسبب انخفاض مستوى الاستهلاك بها؛ ما يقلل احتمالية تأثر المشتركين بهذه الأعمال، خاصةً مَن يمتلك خزانات أرضية وعلوية في عقاره تسانده في التنظيم المائي الداخلي لديه، وقد تمّ توجيه فرق الطوارئ الفنية؛ لتجهيز عدد من الصهاريج لدعم بعض العقارات التي قد تحتاج ذلك في الأحياء المستهدفة.