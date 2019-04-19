أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أنها منحت 13 وكيلاً مصرفياً تراخيص للعمل في المملكة، وأن هذه الوكالات تباشر العمل حالياً بموجب التنظيم الجديد الذي تم إطلاقه مؤخراً. وأكد محافظ “ساما” الدكتور أحمد الخليفي في تصريحات خلال تدشينه البنك العراقي التجاري مؤخراً بحضور وزير المالية العراقي، أن المؤسسة تشجع وتدعم الاتجاه لمزاولة نشاط وكلاء المصارف.
وأبان بحسب صحيفة “الاقتصادية” أن أمام المؤسسة الآن نحو أربعة طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة النشاط، من بينها طلبات محلية، مضيفاً أن هذه الطلبات قيد الدراسة. من جانب آخر، أوضح الخليفي أن نشاط البنوك الرقمية جديد على المستوى الدولي والمحلي، ويحتاج إلى المزيد من المتابعة، مشيراً إلى أن الطلب الموجود لدى مؤسسة النقد لا يزال قائماً وتجري دراسته بالتعاون مع مقدم الطلب ومن المتوقع النظر فيه قريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر “ساما”: منح 13 وكيلاً مصرفياً رخصاً للعمل في المملكة.. والبنوك الرقمية قيد الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.