التعليم تعلن موعد وكيفية التسجيل الإلكتروني بـ«رياض الأطفال»

أعلنت وزارة التعليم أن التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام «نور» سيكون متاحًا من الساعة السابعة من صباح بعد غدٍ الأحد.

وأصدرت الوزارة، اليوم الجمعة، تقريرًا يتضمَّن شرحًا وافيًا لطريقة التقديم، التي تتمثل في الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام «نور»، وإدخال اسم ولي الأمر، واختيار تسجيل طالب جديد، ثم إدخال (رقم الهوية / الإقامة) وصلة القرابة وتاريخ الميلاد، وتحديد صف الطفل بناءً على تاريخ الميلاد، وإدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال، وبعد ذلك اختيار المدرسة الأساسية حسب إدارة التعليم. وإذا لم تتوافر أماكن شاغرة يتم اختيار مدرسة الانتظار، ثم الموافقة على الإقرار والتعهد.

ويمكن الاطلاع على خطوات التسجيل مزودة بصورٍ توضيحية عبر الرابط الإلكتروني: https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/r-k-2019.pdf.

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وحددت الوزارة بعض الشروط والمستندات المطلوبة؛ فبالنسبة إلى الطالب السعودي يلزم تقديم شهادة التحصينات الأساسية كاملة، وإجراء الكشف الطبي من الوحدة الصحية المدرسية أو أقرب مستشفى أو مركز صحي حكومي أو أهلي بعد طباعة نموذج الكشف الطبي من النظام ويمكن الحصول عليه من المدرسة.

أما فيما يخص أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه بالإضافة إلى المتطلبات السابقة المخصصة للطالب السعودي، يتم إحضار صورة من جواز السفر موضحًا بها تاريخ ومكان الميلاد أو إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية صادرة من بلده، موضحِ فيها تاريخ ومحل الميلاد. وإذا لم يتوافر فيها محل الميلاد أو تاريخه يتم إحضار شهادة الميلاد.

وبالنسبة إلى الطالب غير السعودي، فإنه بالإضافة إلى المتطلبات السابقة للطالب السعودي، يتم إحضار صورة من جواز السفر موضح فيها تاريخ ومكان الميلاد وصورة من الإقامة النظامية. أما أبناء القبائل النازحة ومَن في حكمهم وأحوالهم، فيضاف إلى متطلبات الطالب السعودي أن يتم إحضار صورة من البطاقة النظامية المضاف فيها الطالب. أما غير المضاف في بطاقة الأب فيجب عليه إحضار شهادة الميلاد مع صورة بطاقة الأب أو مشهد أو تصريح رسمي صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة إلى أبناء أفراد القبائل التابعين لمناطق عسير أو جازان أو مكة المكرمة، عليهم إحضار تعريف رسمي من إمارة المنطقة التي يتبعونها.