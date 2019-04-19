«الحرس الوطني» تعلن ترقية 13 ألفًا من منسوبي الوزارة

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الجمعة، اعتماد ترقية 13 ألفًا و189 فردًا من منسوبي الوزارة في مختلف الرتب والتخصُّصات والوحدات.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنفوجراف»، يبيّن إجمالي الرتب التي تمّت ترقيتها، بواقع 3284 جنديًّا أول، و5125 عريفًا، و2122 وكيل رقيب، و263 رئيس رقباء، و834 رقيبًا أول، و1561 رقيبًا.

