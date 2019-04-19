تتضمّن مختلف الرتب والتخصُّصات والوحدات
أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الجمعة، اعتماد ترقية 13 ألفًا و189 فردًا من منسوبي الوزارة في مختلف الرتب والتخصُّصات والوحدات.
ونشر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنفوجراف»، يبيّن إجمالي الرتب التي تمّت ترقيتها، بواقع 3284 جنديًّا أول، و5125 عريفًا، و2122 وكيل رقيب، و263 رئيس رقباء، و834 رقيبًا أول، و1561 رقيبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحرس الوطني» تعلن ترقية 13 ألفًا من منسوبي الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.