بالأرقام.. مؤشر العمرة يصدر 6 ملايين تأشيرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، سجلت إصدار (5,985,709) تأشيرة حتى تاريخ 13 شعبان 1440هـ، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة (5,488,702) معتمر.

وأضاف مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، أن عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة بلغ (456,903) معتمرين، منهم (314,305) في مكة المكرمة، و(142,598) في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة (5,031,799) معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وأوضح مؤشر العمرة أن وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية (4,897,148) معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية (525,335) معتمرًا، وسجل وصول (66,219) معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

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أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب: باكستان (1,268,763)، تليها إندونيسيا (817,434)، بعدها الهند (535,990)، ثم مصر (327,434)، وتركيا خامسًا (264,815) معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: اليمن (253,627)، ماليزيا (249,671)، الجزائر (236,082)، العراق (195,874)، الأردن (157,005).

يُذكر أن مؤشر العمرة يقيس خمسة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة، ويبلغ عددهم (10,533) موظفًا، منهم (8,720) من الذكور، و(1,813) من الإناث.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.