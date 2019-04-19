فيديو يوثق لحظة تدمير التحالف «راجمة جراد وعربة نقل زلزال» حوثية

نشرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يوثّق لحظة استهداف عدة مواقع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.

ونجت قوات التحالف التي نفّذت عمليات الإسناد للجيش الوطني، في تدمير منصة إطلاق صواريخ في مديرية الظاهر وعربة نقل أسلحة تابعة للميليشيات بمديرية كتاف والبقع واستهداف ومهاجمة راجمة صواريخ جراد ومركز اتصالات حوثي في محافظة صعدة.

وفي محافظة حجة، نجح طيران التحالف في تدمير عربة تحمل رشاشًا (عيار 23)، وعلى متنها مسلحون حوثيون بمديرية مستبا، بالإضافة إلى عربة نقل صواريخ «زلزال» بمديرية حرض.

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في شأن آخر، احتجزت ميليشيا الحوثي 20 موظفًا تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية، شريك برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ المشاريع الإغاثية.

وصرح وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، أمس الخميس، إنّ الميليشيا الموالية لإيران منعت الموظفين من مغادرة مديرية بني قيس بمحافظة حجة، وأغلقت الطرق عليهم، وقامت بالتحقيق معهم، ولم تكتفِ بذلك بل امتد الأمر لمصادرة جوازات سفر الموظفين.

طالب فتح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي، بالتدخل العاجل وإيجاد الحلول اللازمة؛ لحماية موظفي الوكالات والمنظمات الإغاثية الأممية والدولية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.