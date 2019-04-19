السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية متنوعة على أبناء اللاجئين السوريين في إربد



الرياض 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية تشتمل على الأواني المنزلية على اللاجئين السوريين في محافظة إربد شمال الأردن ، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 704 أسرة .

يذكر أن المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تولي الجوانب الإغاثية للاجئين السوريين الاهتمام الكبير وذلك انطلاقا من إيمانها التام بوجوب توفير الرعاية لهم في كافة المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

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17:31ت م

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