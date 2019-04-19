السعودية اليوم / وزير التعليم يرأس اجتماع مجلس إدارة التدريب التقني



الرياض 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

رأس معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحضور معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وذلك بمقر المؤسسة في الرياض.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات منها موافقة المجلس على تشغيل 8 كليات بمختلف مناطق المملكة ورفع نسبة قبول الكليات التقنية لخريجي التعليم العام.

وناقش الاجتماع الحساب الختامي والتقرير السنوي للعام 1439/1440هـ، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة بما يتوافق مع المستجدات وأبرزها برامج تحقيق الرؤية، كما ناقش المجلس عدد من الموضوعات الهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للعملية التدريبية.

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17:29ت م

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