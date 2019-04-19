

حائل 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

استعرض الاجتماع الأول للجنة أصدقاء الهلال الأحمر في منطقة حائل في دورة المجلس العاشرة الذي عقد أمس الدليل الإرشادي المحدث للجنة والصادر من هيئة الهلال الأحمر السعودي بحضور رئيس اللجنة عبدالله العديم و مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة نائب رئيس اللجنة عبدالرحمن اليحيى وأعضاء اللجنة .

و ناقش الاجتماع أعمال اللجنة ومهامها والخطة المستقبلية لعملها، إضافة إلى العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع .

// انتهى //

16:51ت م

0082





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الاجتماع الأول للجنة أصدقاء الهلال الأحمر ‬بمنطقة حائل يستعرض الدليل الإرشادي المحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.