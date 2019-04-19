السعودية اليوم / الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة يجري 21 عملية قلب وقسطرة في اليوم الرابع من حملته



الرياض 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4 عمليات قلب مفتوح و 17 حالة قسطرة تداخلية خلال اليوم الرابع من حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن.

وتجاوز الفريق العدد المستهدف وهو 60 عملية خلال فترة الحملة كاملة، بتمكنه من إجراء 65 عملية منها 53 قسطرة تداخلية و12 عملية قلب مفتوح ، إذ يبدأ الفريق تجهيز وإجراء العمليات بدءا من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا وذلك خدمة للأطفال من مرضى القلب من عدة محافظات يمنية.

وتنوعت حالات القلب المعالجة ما بين أمراض خلقية مثل ضيق للشرايين وفتحات بين البطينين ورباعية فالوت وغيرها.

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16:51ت م

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