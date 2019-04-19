السعودية اليوم / تعليم تبوك يعلن جاهزيته لإستقبال أكثر من 100 ألف طالب وطالبة لتأدية إختباراتهم بعد غد



تبوك 14 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

يؤدي أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم منطقة تبوك بعد غد ، اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1439-1440هـ وسط تكامل وجاهزية منظومة عمل الكوادر التعليمية والادارية في الإدارة والمدارس .

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الإدارة ومكاتب التعليم بالمحافظات وقيادات مدارس البنين والبنات أنهت تحضيراتها كافة لتهيئة الأجواء الملائمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بما يضمن أدائهم للاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن لجان الاختبارات في جميع المدارس والإدارات والأقسام المعنية أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، كما تم اعتماد الخطط والبرامج وآليات توزيع اللجان المختصة داخل المدارس ومكاتب التعليم.

وأوضح مدير التعليم أنه تم تخصيص منظومة عمل من مشرفين تربويين ومشرفات وإداريين وإداريات سيتم تفويجهم باكراً إلى الميدان بشكل يومي لمتابعة سير أعمال الاختبارات ومعالجة أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية والمتابعة الإلكترونية، أو الاتِّصال الهاتفي أو عبر برنامج «نور»، والعمل على جمع الملاحظات ومناقشتها بشكل يومي طيلة فترة الاختبارات، مع متابعة أعمال التصحيح والرصد وإظهار النتائج، بما يساهم في تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج، من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المركزي " نور" .

ودعا أولياء أمور الطلاب والطالبات وأسرهم إلى مواصلة دعم ومساندة دور المدارس وتكثيف الاهتمام بالطلاب والطالبات، ومتابعتهم في الجوانب السلوكية ومعرفة جدول اختباراتهم ووقت خروجهم للمحافظة عليهم من التصرفات غير الحميدة خارج ميدان المدرسة ودعمهم بالاحتياجات كافة؛ ليجنوا ثمار جهدهم، ويحققوا النجاح - بإذن الله.

من جهته أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنين والبنات أنه تم إعداد برامج ميدانية متزامنة تنفذها إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات في المدارس لتفقد اللجان والاطمئنان على حسن سير أعمال الاختبارات، ورفع التقارير اليومية عنها وتلبية احتياجات المدارس فيما يشرف مديروا مكاتب التعليم ورئيسات الشؤون التعليمية في محافظات المنطقة أملج، الوجه، ضباء، البدع، حقل وتيماء ومدارس المراكز التابعة بصورة مباشرة على سير اختبارات ختام الفصل الدراسي لهذا العام ضمن خطط متكاملة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ووفق تقارير يومية من الميدان التعليمي بما يخدم الطلاب والطالبات ويوفر لهم البيئة الصحية الملائمة لأداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.

// انتهى //

16:50ت م

0080





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم تبوك يعلن جاهزيته لإستقبال أكثر من 100 ألف طالب وطالبة لتأدية إختباراتهم بعد غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.