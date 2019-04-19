السعودية اليوم / المدير العام للايسيسكو يشيد بمبادرة العاهل المغربي في ترميم وتهيئة بعض المرافق داخل المسجد الأقصى



الرباط 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

أشاد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري بالمبادرة التي أعلنها العاهل المغربي الملك محمد السادس للمساهمة في ترميم وتهيئة بعض المرافق داخل المسجد الأقصى وفي محيطه التي هي في حاجة ماسة إلى الترميم والصيانة والعناية.

وقال الدكتور التويجري في بيان نشرته المنظمة "إن هذه المبادرة الكريمة من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، التي ستتم بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية الهاشمية، التي لها الوصاية على إدارة أوقاف الأقصى، تؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه للقدس الشريف، دفاعًا عنه وعن هويته التاريخية ودعمًا للشعب الفلسطيني المرابط في القدس وأكناف القدس، خاصة في هذا الوقت العصيب الذي تتهدد القدس فيه مخططات تسعى إلى تهويده وحرمان الشعب الفلسطيني والمسلمين عمومًا منه وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم ".

// انتهى //

16:43ت م

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