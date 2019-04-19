السعودية اليوم / الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة ويوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

كشفت قوات الجيش الجزائري ببومرداس شمال البلاد ، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحوي قاذفًا صاروخيًا وبندقية رشاشة ومواد متفجرة وكميات من الذخيرة.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قواتها بذات المحافظة أوقفت تسعة مهربين وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع ، ومعدات خاصة بالتهريب.

وأشار المصدر من جانب آخر إلى توقيف حرس الحدود الجزائري 26 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تيارت وعين أمناس.

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16:41ت م

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